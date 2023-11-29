Подмосковье 29 ноября 2023, 14:22 Инспекторы эконадзора потребовали прекратить захламление берегов реки в Истре Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья предостерегло владельцев участка в деревне Мансурово Истринского округа от загрязнения земель. Ранее в ведомство поступила информация о проведении незаконных работ в водоохранной зоне реки Молодильни.

«По данному факту проведены надзорные мероприятия. Установлено, что на земельном участке, принадлежащем троим гражданам, ведется строительство магазина», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Владельцам объявили предостережение, а также потребовали не допускать нарушений Водного кодекса России, ограничивающего хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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