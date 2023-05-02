Подмосковье 02 мая 2023, 16:24 Инспекторы эконадзора Подмосковья рассмотрели более 1,7 тысячи обращений в апреле Фото Минэкологии МО.

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В министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги работы в апреле. Так, за второй месяц весны инспекторы эконадзора рассмотрели 1721 обращение граждан.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов заявил, что в указанный период с повышенной интенсивностью трудились инспекторы всех управлений надзора — экологического, охотничьего и технического.

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«Хочу особо отметить мероприятия по пресечению незаконного обращения с отходами и образования незаконных свалок. Совместно с сотрудниками полиции и Главного управления содержания территорий в Раменском, Красногорске и Мытищах проверены 49 самосвалов, груженых строительными отходами, семь из них транспортировали мусор незаконно, водители наказаны», — отметил Фирсов.

Кроме того, в апреле инспекторы объявили 196 предостережений о недопустимости нарушений природоохранного законодательства, по большей части — по фактам несанкционированных выбросов в атмосферу.

В начале этого года губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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