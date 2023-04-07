Подмосковье 07 апреля 2023, 17:12 Инспекторы эконадзора Подмосковья рассказали о наказании за сбор краснокнижных грибов Фото: Артем Ульянов / Артем Ульянов

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Минэкологии Московской области напоминает жителям, что новая статья Уголовного кодекса России грозит наказанием в виде лишения свободы сроком до девяти лет за сбор грибов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Так, запреты не касаются подберезовиков, подосиновиков, сыроежек, опят, маслят и лисичек.

«Законопроектом, который сейчас рассматривается в Госдуме, предусматривается наказание за сбор только тех видов, которые будут включены в перечень особо ценных. Правительство России должно утвердить такой перечень», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Согласно закону, к уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Отмечается, что в Красную книгу России занесены пять видов грибов, растущих на территории Московской области: саркосома шаровидная, звездовик сводчатый, трутовик разветвленный, спарассис курчавый и ложносвинуха лепистовидная. Также в Подмосковье можно встретить почти 20 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Московской области будет на семь лесопарков больше.

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