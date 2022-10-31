Инспекторы эконадзора обнаружили заводы-невидимки в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 23:52 Инспекторы эконадзора обнаружили заводы-невидимки в Ленинском округе

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Минэкологии Подмосковья провело надзорные мероприятия в Ленинском городском округе. Инициировали проверку после обращения жителей на портал «Добродел».

Жители Ленинского городского округа пожаловались на два производства по выпуску бетона. Выбросы в воздух от этих заводов вызывают беспокойство у жителей региона.

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«В ходе осмотра земельных участков в деревне Горки наши специалисты действительно выявили два бетонных завода. По данным Росприроднадзора, на карте объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в данных локациях нет. Это значит, что оба предприятия работают без постановки на учет и, соответственно, без производственного экологического контроля, что является серьезным нарушением природоохранного законодательства. „Невидимых“ экологам производств в Подмосковье быть не должно», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По итогам проверки компании «Наш бетон» и «Бетонный завод Горки» получили предостережения о недопустимости нарушений. Предприятия должны будут подать заявки на включение в реестр объектов негативного воздействия. Минэкологии будет держать на контроле устранение нарушений.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что производственный экологический контроль — залог снижения негативного воздействия производств на окружающую среду.