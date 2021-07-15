Подмосковные инспекторы ДПС сопроводили беременную в роддом с мигалками

Подмосковные полицейские помогли беременной вовремя добраться в перинатальный центр. У девушки начались роды. К медикам ее сопроводил кортеж с мигалками.

Супруги Армен и Марина Палоян выехали в роддом из Монино. Навигатор показал, что до перинатального центра в Щелкове ехать 50 минут. Пара опасалась, что рожать придется прямо в машине.

На одном из перекрестков муж и жена увидели экипаж сотрудников ДПС и попросили о помощи — быстрее доставить будущую маму в клинику.

«Мужчина подошел к нам, сказал, что жена в критическом состоянии, уже на последнем этапе, так сказать. Попросил ее доставить побыстрее в лечебное учреждение», — рассказал инспектор ДТП Сергей Титов.

Его коллега Леонид Семчик добавил, что сотрудники полиции решили сопроводить автомобиль с роженицей, включив мигалки. Ехали иногда по встречной.

«Там пробки были очень большие, <…> мы их пролетели все. До перинатального центра добрались за 20 минут», — рассказал Армен Палоян.

Успели вовремя — девушку встретил врач. Ребенок у семьи родился в день сотрудников ГИБДД.

«Это, наверное, знак. Все друзья после родов писали: „Марина. Ты такая молодец, родила сотрудника!“», — поделилась Марина.

Сотрудники ДПС приехали к ней на выписку — с цветами и детским креслом. И заявили, что ждут «минимум достойного офицера».

Свой поступок инспекторы объяснили просто: добрые дела нужно делать всегда, вне зависимости от ситуации.

«Можно сказать, это наша работа — помогать людям», — заключил Леонид Семчик.