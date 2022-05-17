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    17 мая 2022, 20:50

    Инспекторы ДПС Старой Купавны помогли спасти ребенка

    Анастасия Борискова

    Лейтенанты полиции Николай Герасимов и Иван Горбунов оперативно доставили ребенка в больницу.

    Инспекторы ДПС Старой Купавны помогли спасти ребенка

    К полицейским обратился взволнованный мужчина, когда они патрулировали улицы. Мужчина сообщил, что ребенок что-то проглотил и им срочно нужно в приемное отделение.

    Инспекторы с мигалкой домчали до ближайшей больницы. Там врачи выяснили, малыш проглотил монету. Ее извлекли, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

    Родители выразили полицейским благодарность за оказанную помощь и пожелали им спокойных дежурств.