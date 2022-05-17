Инспекторы ДПС Старой Купавны помогли спасти ребенка

Лейтенанты полиции Николай Герасимов и Иван Горбунов оперативно доставили ребенка в больницу.

К полицейским обратился взволнованный мужчина, когда они патрулировали улицы. Мужчина сообщил, что ребенок что-то проглотил и им срочно нужно в приемное отделение.

Инспекторы с мигалкой домчали до ближайшей больницы. Там врачи выяснили, малыш проглотил монету. Ее извлекли, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Родители выразили полицейским благодарность за оказанную помощь и пожелали им спокойных дежурств.