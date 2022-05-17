17 мая 2022, 20:50
Инспекторы ДПС Старой Купавны помогли спасти ребенка
Лейтенанты полиции Николай Герасимов и Иван Горбунов оперативно доставили ребенка в больницу.
К полицейским обратился взволнованный мужчина, когда они патрулировали улицы. Мужчина сообщил, что ребенок что-то проглотил и им срочно нужно в приемное отделение.
Инспекторы с мигалкой домчали до ближайшей больницы. Там врачи выяснили, малыш проглотил монету. Ее извлекли, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Родители выразили полицейским благодарность за оказанную помощь и пожелали им спокойных дежурств.