Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин

В деревне Чепелево Чеховского округа дорожные полицейские спасли людей из горящего дома. Напарники помогли выбраться из здания маме и дочери 88 и 66-ти лет.

«Увидели на дороге сильное задымление, напарник сообщил — поедем посмотрим, что горит, подъехали, зашли во двор, увидели, что дым из крыши валит», — рассказал лейтенант полиции, инспектор ДПС Дмитрий Петрухин.

Источник фото: телеканал «360»

Полицейские сразу сообщили о возгорании в диспетчерскую, а сами решили зайти в дом. На оперативных кадрах с нагрудных камер видно, что хоть открытого огня и не было, шансы навсегда остаться в доме у женщин были огромные.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы даже с напарником когда зашли, в коридоре дышать было тяжело, кислорода там мало было», — вспоминает Дмитрий.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на это, ничего героического в их с напарником поступке Дмитрий не видит.

Мы особо ничего сверхъестественного не делали, просто зашли, помогли выйти людям из горящего дома и вызвать службы. Мы же никуда в огонь не забегали. Я просто считаю, что это гражданский долг каждого человека, то есть просто увидели, что люди в беде, почему бы не помочь? Дмитрий Петрухин лейтенант полиции, инспектор ДПС

Но вот общественность и профессиональные спасатели так не считают. И говорят, что сотрудники ГИБДД, что бы они там скромно ни говорили — спасли минимум четыре жизни: двух женщин, собаки и кота. И что немаловажно, не пострадали сами.

Источник фото: телеканал «360»

В МЧС поблагодарили сотрудников областного ГИБДД.

«В задымленной территории достаточно пяти хороших вдохов, чтобы потерять сознание, соответственно, люди рискуют не только собой, но и жизнями других», — отметил Денис Пырхов, начальник 79-ПСЧ ГУ МЧС, г. о. Чехов.

Источник фото: телеканал «360»

Напомним, что если вы стали свидетелем чьей-то беды и принимаете решение помочь — помните о мерах предосторожности и не забудьте сперва вызвать профессионалов.