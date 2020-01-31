    31 января 2020, 18:20

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин

    Анастасия Максимовских, Дмитрий Степанищев

    В деревне Чепелево Чеховского округа дорожные полицейские спасли людей из горящего дома. Напарники помогли выбраться из здания маме и дочери 88 и 66-ти лет.
    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин

    «Увидели на дороге сильное задымление, напарник сообщил — поедем посмотрим, что горит, подъехали, зашли во двор, увидели, что дым из крыши валит», — рассказал лейтенант полиции, инспектор ДПС Дмитрий Петрухин.

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Полицейские сразу сообщили о возгорании в диспетчерскую, а сами решили зайти в дом. На оперативных кадрах с нагрудных камер видно, что хоть открытого огня и не было, шансы навсегда остаться в доме у женщин были огромные.

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы даже с напарником когда зашли, в коридоре дышать было тяжело, кислорода там мало было», — вспоминает Дмитрий.

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Несмотря на это, ничего героического в их с напарником поступке Дмитрий не видит.

    Мы особо ничего сверхъестественного не делали, просто зашли, помогли выйти людям из горящего дома и вызвать службы. Мы же никуда в огонь не забегали. Я просто считаю, что это гражданский долг каждого человека, то есть просто увидели, что люди в беде, почему бы не помочь?

    Дмитрий Петрухинлейтенант полиции, инспектор ДПС

    Но вот общественность и профессиональные спасатели так не считают. И говорят, что сотрудники ГИБДД, что бы они там скромно ни говорили — спасли минимум четыре жизни: двух женщин, собаки и кота. И что немаловажно, не пострадали сами.

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В МЧС поблагодарили сотрудников областного ГИБДД.

    «В задымленной территории достаточно пяти хороших вдохов, чтобы потерять сознание, соответственно, люди рискуют не только собой, но и жизнями других», — отметил Денис Пырхов, начальник 79-ПСЧ ГУ МЧС, г. о. Чехов.

    Инспекторы ДПС спасли из горящего дома под Чеховым двух женщин | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Напомним, что если вы стали свидетелем чьей-то беды и принимаете решение помочь — помните о мерах предосторожности и не забудьте сперва вызвать профессионалов.