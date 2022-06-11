Инспекторы АПИ из Подмосковья помогли воссоединиться семье из Донецка

«Административно-пассажирская инспекция» (АПИ) Московской области оказала двум семьям помощь в переезде. Так, семье из Донецка предоставили микроавтобус до автовокзала, а инспекторы АПИ сопровождали переезд.

Жительница Донецка Алина с тремя несовершеннолетними детьми решила вернуться в родной город для воссоединения с семьей, которая была разлучена.

Валентина с четырьмя несовершеннолетними детьми приехала в Подмосковье из Кировска (ДНР). Семью временно разместили в Люберцах. В начале июня они обзавелась постоянным жильем в городе. Валентине с детьми, также как и семье из Донецка, оказали помощь в переезде в новую квартиру. Для них организовали транспорт и помогли загрузить и выгрузить личные вещи.

В феврале беженцы из ДНР и ЛНР приехали в Московскую область. Переселенцам предоставили жилье и оказали необходимую помощь, в числе которой и оформление необходимых для проживания в России документов. Это было сделано по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Более 80 беженцев были размещены в Детском оздоровительном лагере «Осетр», который находится в деревне Трегубово городского округа Зарайска.