Подмосковье 30 ноября 2022, 20:41 Инспектор в Подмосковье подобрал и выходил потерявшегося детеныша лося

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Не так давно в Подмосковье у участкового государственного инспектора Владимира Хмарского произошел необычный случай. Однажды он в очередной раз обходил земли лесного фонда и случайно заметил, что потерялась маленькая лосиха.

Лосиха постоянно ходила вслед за человеком, она совершенно его не боялась и никуда не убегала. Владимир решил, что слишком опасно оставлять животное на морозе. Он попробовал найти маму детеныша, но этого сделать не удалось. Тогда Владимир решил взять лося домой. Она жила у него несколько месяцев, инспектор выхаживал животное, кормил из бутылочки, а потом и овсяной кашей.

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Когда животное немного выросло, Владимир решил отдать его в питомник в Сумароковскую лосиную ферму. Там ей помогли подготовиться к жизни в настоящем лесу, отметили, что характер у лосихи достаточно хулиганский.

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«Когда Олеся оказалась в питомнике, я не перестал следить за ее жизнью и по возможности навещал. Однако вскоре лосиха полностью освоилась в естественной для нее среде и перестала приходить к кормушке в питомник. Стала совсем взрослая и самостоятельная», — рассказал участковый государственный инспектор Губинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Владимир Хмарский.