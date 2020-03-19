Иностранцы смогут оформить документы на патент в Подмосковье за три дня

«Период подготовки документов услуги сокращен. Чтобы не оказаться на нелегальном положении, теперь иностранные граждане могут подготовить все необходимые документы для оформления патента за три дня», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Единый миграционный центр Подмосковья работает в штатном режиме. Из-за угрозы распространения коронавируса, въезд на территорию России для иностранных граждан ограничили до 1 мая. Они могут уехать из страны, а вернуться назад — нет. Иностранцы, которые решили остаться в РФ, должны оформить или переоформить патент, чтобы продлить срок временного пребывания.

В центре работает общественная приемная, где иностранные граждане могут проконсультироваться по вопросу оформления патента. Предварительная запись по телефону: +7 (926) 956-3333.