    19 марта 2020, 16:00

    Иностранцы смогут оформить документы на патент в Подмосковье за три дня

    Ольга Ломакина

    Иностранные граждане, у которых истекает срок временного пребывания в Российской Федерации, теперь смогут подготовить документы на патент в трехдневный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

    «Период подготовки документов услуги сокращен. Чтобы не оказаться на нелегальном положении, теперь иностранные граждане могут подготовить все необходимые документы для оформления патента за три дня», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

    Единый миграционный центр Подмосковья работает в штатном режиме. Из-за угрозы распространения коронавируса, въезд на территорию России для иностранных граждан ограничили до 1 мая. Они могут уехать из страны, а вернуться назад — нет. Иностранцы, которые решили остаться в РФ, должны оформить или переоформить патент, чтобы продлить срок временного пребывания.

    В центре работает общественная приемная, где иностранные граждане могут проконсультироваться по вопросу оформления патента. Предварительная запись по телефону: +7 (926) 956-3333.