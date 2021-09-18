Иностранным студентам провели экскурсию в ЦУР

Делегация из Азербайджана посетила Дом правительства Московской области. Для 15 слушателей МГИМО MBA «Finance» устроили ознакомительную экскурсию по Центру управления регионом. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина иностранные студенты ознакомились с «тепловой» картой Подмосковья, где автоматически собираются все жалобы, поступающие от жителей. Также участникам рассказали об эффективной концепции «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем».

Источник фото: телеканал «360»

Мы живем в городских бурно развивающихся агломерациях. Сотрудники, которые просто знают, как проложены трубы и как работают котельные, никого не интересуют. Сейчас нужны специалисты, которые понимают в целом, как должна развиваться городская среда — это и благоустройство, и подземные инженерные коммуникации, и транспорт, и рекреационные зоны и все остальное Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

Он добавил, что раньше в России не было специальной подготовки таких специалистов, не так давно появилась программа допобразования.

«Получилось, что курсы, которые связаны с ЖКХ и с развитием территорий, привлекают наибольшее количество коммерческих учеников. Чтобы слушатель, выходя с кафедры МГИМО, имел широту образования и квалификацию городского инженера, в широком смысле этого слова, на ней преподают высококвалифицированные специалисты в областях ЖКХ, информационных технологий и политики», — уточнил вице-губернатор Подмосковья.

После вступительной части гостей пригласили в «сердце» ЦУР и показали, как проходит рабочий процесс огромной системы. Студентам подробно рассказали о работе каждого тематического блока — «ЖКХ», «Здравоохранение», «Нацпроекты», «СМИ» и «Дороги и транспорт».

«Мы хотим рассказать студентам о нашей работе, чтобы у них сложилась общая картина управления нашим субъектом. Безусловно, сегодняшний обмен опытом пойдет на пользу специалистам, ведь в дальнейшем они смогут применить его на практике», — сказала первый замминистра ЖКХ региона Анжела Пухова.

Центр управления регионом работает в Подмосковье с 2019 года. Между собой с помощью ЦУР сотрудничают 27 подмосковных ведомств. В центре работают более 100 высококвалифицированных сотрудников в 12 профильных блоках. С начала работы ЦУР было обработано более 1,1 миллиона обращений жителей.