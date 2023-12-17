Подмосковье 17 декабря 2023, 07:30 Иностранные студенты спели «Катюшу» в Центре имени Кобзона в Одинцове Сморкалов Никита

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Студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана посетили культурно-досуговый центр имени Иосифа Кобзона в Одинцове. Им рассказали о русской народной и классической музыке, также они спели «Катюшу» на русском под баян, а после исполнили ее на родном языке.

Студенты учатся в России по программе культурного обмена.

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«Обменные группы — это очень интересно и в плане изучения языка, и в плане профессии. Мне кажется, они будут амбассадорами, представителями русской культуры у себя на родине», — рассказала начальник отдела по туризму Одинцова Наталья Шмелева.

«Им было интересно услышать не только наш рассказ об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, но и о народной традиции, о русской классической музыке. Мы исполнили произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки. Заранее мы полюбопытствовали, какие русские песни знают в Китае. Оказалось что это „Подмосковные вечера“, „Ой, мороз, мороз“, „Калинка-малинка“», — рассказала директор центра Елена Борисова

Помимо лекции и песен студентам показали выставку, посвященную Иосифу Кобзону.

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