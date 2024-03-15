Подмосковье 15 марта 2024, 17:19 Иностранные студенты посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Центр общественного наблюдения за выборами будет работать в Подмосковье с 15 по 17 марта. Его посетили иностранные студенты с Международного фестиваля из Сочи.

Студентам провели экскурсию по центру, а его руководитель Татьяна Дмитриева рассказала о том, как устроена работа.

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«За моей спиной находится видеостена, где в очень хорошем качестве транслируется картинка с избирательных участков. Практически три тысячи включений в режиме реального времени видят наблюдатели. Качество картинки позволяет одномоментно увидеть все основные процессы выборов. И если вдруг наблюдатель видит что-то непонятное на участке, сразу включается группа общественного мониторинга», — поделилась она.

На участках работают наблюдатели, среди которых не только представители партий, но и жители, представляющие общественность. Для этого они прошли специальное обучение и получили аккредитацию.

«Московская область — уникальный регион, потому что здесь самое большое количество избирательных участков во всей стране. Поэтому для того, чтобы на каждом избирательном участке был наблюдатель, нам нужны тысячи людей. Это большая и очень интересная, творческая работа», — объяснила Дмитриева.

Все это, по мнению руководителя центра, позволяет сделать выборы прозрачными и честными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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