Важное 18 апреля 2024, 10:46 Андрей Воробьев: Китай, Белоруссия и Индия — топ иностранных инвесторов в Подмосковье Воробьев назвал топ-3 иностранных инвесторов в Подмосковье Медиасток.рф

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Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе — Китай, Индия и Белоруссия.

«Что касается роста промышленности, по 2023 году мы показали порядка 14%. Спасибо нашим предприятиям: и которые работают уже традиционно, и которые модернизируются. За первый квартал этого года мы идем хорошим темпом — это порядка 18%», — сказал Воробьев.

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Среди иностранных инвесторов есть три страны, наиболее активно проявленных в Подмосковье.

Это Китай, Индий и Белоруссия. Так, например, в парке «Есипово» мы запустим производство автомобильных деталей, это оси — очень важный элемент для рынка. Андрей Воробьев

Этот проект принесет жителям 150 рабочих мест. Предприятие — технологичное, в него вложат 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

«В Воскресенске в этом году запустим производство субстанций. Изготовление гепарина. Тоже китайская компания», — рассказал губернатор.

В Ступине инвестируют в третий этап производства гибкой пленки, имеющей технологию защитного слоя, и в краски.

«И краски выпускаем в Ступине. Благодарны предпринимателю, который очень любит Россию, часто бывает здесь и продолжает инвестировать. У него в планах еще два завода. Поддерживаем, делаем все, чтобы инвесторы — отечественные и иностранные — не испытывали никаких проблем с точки зрения разрешительной документации. Делаем в ЦСС. Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект в Московской области. Это наше ноу-хау, многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой», — поделился Воробьев.

Инвесторы из Белоруссии активно присутствуют в Подмосковье. Например, «Амкодор» — известное предприятие.

«У них большой торговый центр в Мытищах, также производство в Раменском мы планируем сделать. Это грузовая техника. Все эти проекты реализуются и потому, что предоставляются льготные кредиты по программе импортозамещения. Где-то 3%, где-то 5%. Эта программа Минпромторга очень востребована», — заключил глава Подмосковья.

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