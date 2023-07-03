03 июля 2023, 05:21
Иностранные гости фестиваля в Клину второй раз за 65 лет сыграли на рояле Чайковского
Лауреат второй премии первого Международного конкурса Петра Чайковского Лю Шикунь сыграл на рояле мастера второй раз за последние 65 лет. Это произошло во время экскурсии по дому композитора в рамках Международного фестиваля искусств в Клину.
В мероприятии поучаствовали представители жюри конкурса из Бельгии, Японии, Китая, Германии и России. Они также посадили куст сирени «Вечерняя Москва» в парке Музея-заповедника вместе с его директором Игорем Корниловым. Ранее памятные деревья в парке сажали Денис Мацуев, Юрий Башмет и Хибла Герзмава.
«За эти годы в музее собралась огромная коллекция всего, что связано с конкурсом Чайковского. При нашем участии было подготовлено огромное количество выставок в зале Чайковского», — рассказал директор Музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов.
Для каждого участника победа в конкурсе Чайковского стала чем-то необыкновенным и по-настоящему значимым в музыкальной карьере.
Также в рамках фестиваля в Клину прошел концерт «Молодые дарования России». Из-за погоды его перенесли в концертный зал Государственного мемориального музыкального Музея-заповедника Чайковского.
Перед зрителями выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, стипендиаты премии губернатора Московской области и ученики детских школ искусств Подмосковья.
«Нам никак не помешала смена погоды. Мы каждый год посещаем концерты фестиваля и остаемся в огромном восторге. Спасибо организаторам за такую превосходную возможность», — рассказала зрительница Марина Науменко.
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Клин
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