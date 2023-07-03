Подмосковье 03 июля 2023, 05:21 Иностранные гости фестиваля в Клину второй раз за 65 лет сыграли на рояле Чайковского Данила Кирьянов

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Лауреат второй премии первого Международного конкурса Петра Чайковского Лю Шикунь сыграл на рояле мастера второй раз за последние 65 лет. Это произошло во время экскурсии по дому композитора в рамках Международного фестиваля искусств в Клину.

В мероприятии поучаствовали представители жюри конкурса из Бельгии, Японии, Китая, Германии и России. Они также посадили куст сирени «Вечерняя Москва» в парке Музея-заповедника вместе с его директором Игорем Корниловым. Ранее памятные деревья в парке сажали Денис Мацуев, Юрий Башмет и Хибла Герзмава.

«За эти годы в музее собралась огромная коллекция всего, что связано с конкурсом Чайковского. При нашем участии было подготовлено огромное количество выставок в зале Чайковского», — рассказал директор Музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов.

Для каждого участника победа в конкурсе Чайковского стала чем-то необыкновенным и по-настоящему значимым в музыкальной карьере.

Также в рамках фестиваля в Клину прошел концерт «Молодые дарования России». Из-за погоды его перенесли в концертный зал Государственного мемориального музыкального Музея-заповедника Чайковского.

Перед зрителями выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, стипендиаты премии губернатора Московской области и ученики детских школ искусств Подмосковья.

«Нам никак не помешала смена погоды. Мы каждый год посещаем концерты фестиваля и остаемся в огромном восторге. Спасибо организаторам за такую превосходную возможность», — рассказала зрительница Марина Науменко.

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