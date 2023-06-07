Подмосковье 07 июня 2023, 10:39 Инокиня монастыря в Можайске рассказала о старинном рецепте бородинского хлеба

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Бородинский хлеб по уникальному авторскому рецепту готовят в монастыре Можайского округа. Инокиня Екатерина рассказала об особенностях рецепта.

Бородинский монастырь всегда славился своим хлебом и квасом. Сегодня старинные традиции продолжают в стенах обители — инокиня Екатерина печет бородинский хлеб для сестер и прихожан. Впервые она сделала хлеб в 2012 году для православной выставки на ВДНХ в Москве. Тот первый бородинский был на дрожжах, но со временем инокиня изменила рецепт и начала готовить квас на солоде и изюме, который теперь использует вместо дрожжей. Хлеб стал еще вкуснее и ароматнее.

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Процесс изготовления бородинского хлеба занимает почти сутки. В его состав входят мед, квас, кориандр и ржаная мука. Вес одной буханки составляет примерно 800 грамм.

Сейчас небольшая пекарня находится в доме рядом с монастырем, но в скором времени кухня расширится и переедет в церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, которая вошла в программу реставрации. Там же сестры планируют восстановить трапезную, где обедал Николай II, посещая празднования в честь 100-летия со дня Бородинской битвы.

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