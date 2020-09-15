Инновационным проектам Подмосковья дали гранты на 261 млн рублей

Фонд содействия инновациям направил предприятиям Подмосковья гранты на 261,8 миллиона рублей с начала года. Там поддерживают проекты в научно-технической сфере.

Сначала предприниматели из Подмосковья прошли конкурсный отбор. Оформить заявки им помогли в областном Мининвесте. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что ведомство принимает участие в составлении рекомендательных писем, касающихся проектов, которые будут участвовать в отборе.

Фонд содействия инновациям дал гранты уже более 40 субъектам малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Они одержали победу в шести разных конкурсах. Размеры грантов варьировались от 100 тысяч до 20 миллионов рублей.

Фонду предстоит рассмотреть еще 14 заявок, уже направленных туда бизнесменами.

Все сведения о программах Фонда содействия инновациям есть на сайте fasie.ru.