Инновационный тест на COVID-19 будут производить в Зеленограде. Он выдает результат через полчаса

Предельно простой, быстрый, наглядный и высокоточный тест на COVID-19 разработала компания «Система-Биотех». Производить его будут в Зеленограде. Новая экспресс-система Fast Color всего за полчаса сможет выявить наличие или отсутствие в организме частиц коронавируса. И это возможно уже через сутки после инфицирования.

Биотехнологическая компания «Система-Биотех» разработала инновационный тест на COVID-19. Его производство запустят со дня на день. Специалисты говорят, что система легка в обращении. Она выдает самый быстрый и точный результат.

«Мы думали о том, каким образом из потока людей, которые прибывают в страну, которые прибывают на предприятие или на работу, можно было бы выбрать тех людей, у которых есть вирусные частицы», — рассказала Наталья Позднякова, директор по науке компании «Система-Биотех».

Тест выявляет именно вирусные частицы, когда человек только заболел.

«В отличие от китайских тестов на антитела мы сделали тест, который позволяет нам выявить впервые зараженного человека, у которого только-только начинает нарастать титр вируса», — пояснила Позднякова.

Тест выдает результат всего через полчаса. У человека берут мазок из полости рта. Дальше опускают материал в емкость со специальной жидкостью, которая при нагревании уже через 20 минут изменит цвет с розового на желтый в случае, если у человека есть COVID-19. Если цвет не изменится, значит, пациент здоров.

Лаборатория для исследования не нужна. По сути, понадобится только рабочий стол. Это значит, такие тестирования можно проводить на любом предприятии, даже не приспособленном к этому. Да и тесты опять же никуда везти на исследования не надо. Не удивительно, что разработку хотят получить уже все — от многопрофильных больниц и приемных покоев до больших предприятий, аэропортов.

Точность исследования 85%, и это очень хорошая цифра для получасовой работы. При этом тест безошибочно выявит частицу коронавируса из множества других возможных. Готовиться к исследованию особо не нужно — только не есть максимум за полчаса.