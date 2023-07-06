Подмосковье 06 июля 2023, 01:25 Минсоцразвития Подмосковья рассказало о спортивных достижениях подопечных Доброго дома «Коломенский» Министерство социального развития Московской области

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В Добром доме «Коломенский» действует уникальный проект подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области. В кратчайшие сроки программа достигла международного уровня, подопечные учреждения неоднократно завоевывали медали первенств России и мира в различных видах спорта.

«В Подмосковье реализуется комплексная система реабилитации и оздоровления наших подопечных Добрых домов. Наши учреждения оснащены всем необходимым оборудованием для занятий спортом жителей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

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На текущий момент 10 представителей Доброго дома «Коломенский» входят в состав сборной команды России спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями. Еще 24 человека являются членами команды Подмосковья. Кроме того, 19 подопечных организации получили спортивное звание кандидата в мастера спорта и восемь стали мастерами спорта.

В настоящее время активно идет подготовка к чемпионату России по гребле - индор и академической гребле, которые пройдут в августе 2023 года. Спортсмены проводят тренировки проходят ежедневно на базе Спортивной школы олимпийского резерва по академической гребле в Коломне и в Добром доме «Коломенский».

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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