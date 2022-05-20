Инновационный снаряд заложили в порту Коломны

На территории АО «Порт Коломна» 20 мая состоялась торжественная церемония закладки киля несамоходного земснаряда (землесоса) класса «О 2,0 (лед 10) А» проекта № 4395» «Московский — 703».

На протяжении 35 лет строительство аналогичных судов в России не производилось, но в последнее время государство активно наращивает темпы обновления дноуглубительного флота.

Всего в рамках выполнения мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года будет построено 4 земснаряда.

По доброй традиции судостроителей к килю будущего земснаряда привинтили памятную табличку.

«Это нового поколения снаряд! Во-первых, большая производительность, во-вторых, очень энергонасыщенный снаряд, хорошие условия проживания. И условия, в которых может работать этот снаряд практически любые», — рассказал директор АО «Порт «Коломна» Владимир Алексеев.

«Сегодня на наших глазах состоялось очень важное событие — закладка киля нового судна. Вот именно такие мероприятия подчеркивают, что городской округ Колмна не только культурный, духовный, исторический центр нашей страны, но и сильный промышленный центр Подмосковного региона. Безусловно, это дополнительные инвестиции, которые придут на территорию округа. Это занятость людей, высокий уровень зарплат», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Графиком работ по строительству земснаряда «Московский — 703» предполагается сдача судна в эксплуатацию в 2024 году. Но судостроители уверены, что смогут пригласить на церемонию спуска земснаряда на воду раньше — уже в конце следующего года.