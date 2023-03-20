Подмосковье 20 марта 2023, 11:05 Инновационный препарат для лечения рака создадут в Пущине Мария Панина

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Компания «Нанолек» из Пущина получила грант Минпромторга для создания препарата для лечения опухолей «Рамуцирумаб». Его планируют вывести на рынок в 2029 году.

Заместитель генерального директора компании Светлана Закирова отметила, что эта работа особенно важна в условиях санкций, чтобы пациенты могли получить необходимое лечение.

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«Размер гранта на исследования – 189 миллионов рублей. Поскольку создание такого препарата с нуля занимает около семи-восьми лет и потребует больших вложений, компания «Нанолек» готова дофинансировать проект», — добавила она.

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Препарат станет аналогом американского лекарства и не будет уступать в эффективности и безопасности. Для этого предприятие проведет полный цикл исследований.

Лекарство со специфичными белками будет разрушать чужеродные клетки. Оно станет особенно эффективным для терапии рака желудка и легких.

Сейчас компания проводит пилотные исследования, а также клеточных тесты и физико-химические анализы. На рынок лекарство выйдет в 2029 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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