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    14 мая 2021, 12:51

    Подмосковье получило инновационный препарат для лечения ковида

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Российский инновационный препарат для пациентов с COVID-19 «Артлегиа» поступил в больницы Подмосковья. Он поможет при среднетяжелой форме коронавируса.

    Подмосковье получило инновационный препарат для лечения ковида

    Препарат включили во временные рекомендации российского Минздрава по лечению пациентов с ковидом. Его разработала группа компаний «Р-Фарм».

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, препарат повысит эффективность лечения.

    Наши больницы уже получили партию нового препарата „Артлегиа“ в количестве 1,1 тысячи упаковок

    Светлана Стригункова.

    Компания «Р-Фарм» передала препарат на благотворительной основе. Ее генеральный директор Василий Игнатьев отметил, что для них важно оказать такое содействие.

    «Организовав данную благотворительную программу, „Р-Фарм“ стремится внести посильный вклад в укрепление здоровья на фоне текущей эпидемической обстановки. Надеемся, что наши усилия в борьбе с COVID-19 смогут поспособствовать снижению показателей смертности», — сказал он.

    Стригункова добавила, что Подмосковье сформировало запас препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях и амбулаторно.