Подмосковье получило инновационный препарат для лечения ковида
Российский инновационный препарат для пациентов с COVID-19 «Артлегиа» поступил в больницы Подмосковья. Он поможет при среднетяжелой форме коронавируса.
Препарат включили во временные рекомендации российского Минздрава по лечению пациентов с ковидом. Его разработала группа компаний «Р-Фарм».
Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, препарат повысит эффективность лечения.
Наши больницы уже получили партию нового препарата „Артлегиа“ в количестве 1,1 тысячи упаковок
Компания «Р-Фарм» передала препарат на благотворительной основе. Ее генеральный директор Василий Игнатьев отметил, что для них важно оказать такое содействие.
«Организовав данную благотворительную программу, „Р-Фарм“ стремится внести посильный вклад в укрепление здоровья на фоне текущей эпидемической обстановки. Надеемся, что наши усилия в борьбе с COVID-19 смогут поспособствовать снижению показателей смертности», — сказал он.
Стригункова добавила, что Подмосковье сформировало запас препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях и амбулаторно.