Подмосковье получило инновационный препарат для лечения ковида

Российский инновационный препарат для пациентов с COVID-19 «Артлегиа» поступил в больницы Подмосковья. Он поможет при среднетяжелой форме коронавируса.

Препарат включили во временные рекомендации российского Минздрава по лечению пациентов с ковидом. Его разработала группа компаний «Р-Фарм».

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, препарат повысит эффективность лечения.

Наши больницы уже получили партию нового препарата „Артлегиа“ в количестве 1,1 тысячи упаковок Светлана Стригункова.

Компания «Р-Фарм» передала препарат на благотворительной основе. Ее генеральный директор Василий Игнатьев отметил, что для них важно оказать такое содействие.

«Организовав данную благотворительную программу, „Р-Фарм“ стремится внести посильный вклад в укрепление здоровья на фоне текущей эпидемической обстановки. Надеемся, что наши усилия в борьбе с COVID-19 смогут поспособствовать снижению показателей смертности», — сказал он.

Стригункова добавила, что Подмосковье сформировало запас препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях и амбулаторно.