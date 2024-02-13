Подмосковье 13 февраля 2024, 17:19 Инновационный материал для строительства дорог разработали в Балашихе Пресс-служба Мининвеста МО

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Предприятие «НПП СК Мост» из Балашихи разработало инновационный материал для строительства дорог, который будет защищать покрытие от перепадов низких температур. В нем соединены решетка и пенно-стекольный щебень.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, инновационный материал будет выполнять функцию несущего и теплоизоляционного слоев. Автором идеи стал генеральный директор предприятия Вильгельм Казярян.

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Материал уже защитили патентом и товарным знаком, его начнут применять на участках автодорог, конусах мостов и откосах. Позже его будут использовать в регионах с вечной мерзлотой.

НПО «НПП СК Мост» заработало в Балашихе в 1993-м году. Предприятие разрабатывает и внедряет инновационные материалы и технологии в области транспортного строительства.

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