Инновационный антисептик начнут производить в Подмосковье

Компания «Клинсмарт» запустит в Дзержинском округе производство инновационного дезинфицирующего средства. В его составе не будет спирта и химических добавок. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Антисептик, который будут изготавливать на предприятии, будет безопасен для людей и животных. Его можно будет использовать в разных областях — для обработки рук, мебели, игрушек, гаджетов и помещений. Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас этот продукт очень актуален.

«Технологии производства позволяют выпускать до 70-75 тысяч флаконов ежедневно. При необходимости компания готова многократно увеличить этот объем. Этой осенью запустится производство новой линейки средства уже для более широкого применения», — рассказала она.

Генеральный директор Павел Елфимов добавил, что средство уже получило свидетельство государственной регистрации Роспотребнадзора.

«Уже сегодня продукция представлена в торговых сетях, в ближайшее время ее можно будет купить на основных маркетплейсах, а также в ряде розничных и сетевых аптек, с которыми на данный момент мы ведем переговоры», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии производства сыра в Дмитрове. На нем будут выпускать около 5,5 тысячи тонн продукта в год.