Инновационные технологии для лучшего образования. В МГОУ прошел день открытых дверей

День открытых дверей прошел в Московском государственном областном университете. Абитуриенты увидели инновационные технологии, которые будут сопровождать обучение на разных факультетах. Например, студенты-медики смогут посмотреть на человека изнутри в одно касание и в разных ракурсах изучить любой орган.

Сделать это можно будет с помощью интерактивного анатомического стола. На дне открытых будущим студентам рассказали об условиях поступления, а также дали подержать настоящее человеческое сердце. Все факультеты подготовили свои интерактивные площадки — там абитуриенты смогли найти ответы на свои вопросы и решить, куда пойти учиться.

«В планах давно поступление в МГОУ. Мне нравится этот университет своей атмосферой. Позади меня кабинет лингвистический. Я буду учиться там», — рассказал будущий студент Андрей Волынцев.

МГОУ подготовил для поступающих 16 факультетов, 142 программы обучения и 1370 семьдесят бюджетных мест. В этом году учебное заведение отпразднует свое 90-летие. Студенты каждый год участвуют в международных проектах, исследованиях, а также проходят различные стажировки. После выпуска они легко находят работу.

«В этом году в университете открыто много новых образовательных программ. Очень многие программы ориентированы на профессии будущего. Мы сочетаем и традиции и инновационный подходы. И для нас это особенность развития университета», — рассказала ректор МГОУ Елена Певцова.

Приемная кампания уже началась. Сейчас вуз принимает документы на заочную форму обучения, на очную можно будет подать заявление уже с середины июня. Все детали можно узнать на официальном сайте университета в разделе «абитуриенту».