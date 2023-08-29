Подмосковье 29 августа 2023, 18:31 Инновационные решения по управлению городской инфраструктурой представили в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Заседание Комитета по вопросам городской среды Рабочей группы проекта «Умный город» состоялось 28 августа. На встрече обсудили инновационные решения по управлению городской инфраструктурой.

На заседании подняли вопрос концепции современных цифровых решений для городской среды. Она включает в себя систему наружного освещения, оборудованную функциями геолокации, инвентаризации и интеллектуального управления. Отмечается, что инновационные решения предоставляют властям и экспертам инструменты для управления и планирования на основе актуальных данных.

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Кроме того, на встрече представили умные опоры освещения с круглосуточным питанием. Оборудование не требует замены, что представляет собой значительную экономию ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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