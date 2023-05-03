Подмосковье 03 мая 2023, 11:58 Инновационные перевязочные пакеты для военнослужащих разработали в Реутове Unsplash

Читать 360tv в

Уникальную продукцию для перевязки ран разработали специалисты компании «Интертекстиль корп.» в Реутове. Новые пакеты, предназначенные для военнослужащих, уже прошли испытания на полигоне Вооруженных сил России.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили о новой разработке компании. Это индивидуальный перевязочный пакет для военнослужащих, образец которого уже прошел испытания в полевых условиях. Изделие получило самую высокую оценку экспертов.

Реклама

К реализации проекта в Реутове приступили в прошлом году. Для запуска производства инвесторы закупили дополнительное оборудование.

Компания «Интертекстиль корп.» производит изделия из медицинского компрессионного трикотажа под торговой маркой «Интекс». В ассортименте чулки, колготки, гольфы, бинты компрессионные, эластичные абдоминальные бандажи и пояса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».