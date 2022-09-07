Инновационную спортивную площадку откроют в Котельниках | 360°

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Общество
08 сентября 2022, 11:53
Россияне столкнулись со мстительностью телефонных злоумышленников
Подмосковье
08 сентября 2022, 11:50
Почти 8 тысяч медиков получили компенсацию аренды жилья в Подмосковье
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Важное
08 сентября 2022, 11:43
Россия объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата
Общество
08 сентября 2022, 11:41
Суд отменил продление принудительного лечения шамана Габышева
Важное
08 сентября 2022, 11:33
Байден одобрил новый пакет помощи Украине в размере 675 миллионов долларов
Подмосковье
08 сентября 2022, 11:32
Жители Подмосковья проверят уровень цифровой грамотности на диктанте
Подмосковье
08 сентября 2022, 11:31
Фестиваль ремесел и еды пройдет в Реутове в День города
Власть
08 сентября 2022, 11:30
Нарышкин уличил США в намеренном затягивании конфликта на Украине
Деньги
08 сентября 2022, 11:23
Пенсионные накопления предложили передать в распоряжение россиян — СМИ