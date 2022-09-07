Инновационную спортивную площадку откроют в Котельниках | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Инновационную спортивную площадку откроют в Котельниках

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Новую спортивную зону откроют в Котельниках по федеральному проекту «Бизнес — спринт». Она будет оборудована интерактивной системой, которая позволит самостоятельно тренироваться при помощи QR-кодов. Об этом сообщили в Минимущества Подмосковья.

Как рассказала глава ведомства Наталья Адигамова, «умная» площадка откроется в ближайшее время. Для этого спортшкола «Котельники» получила в бессрочное пользование земельный участок. Тренажеры на ней будут оборудованы QR-кодами, считывание которых поможет проводить тренировки самостоятельно.

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«Площадка будет включать в себя многофункциональную хоккейную коробку, зоны воркаута, спортивную зону с тренажёрами и столом для игры в настольный теннис, а также беговые дорожки и трибуну на 100 человек», — добавила министр.

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Также территорию оборудуют системой освещения и точками Wi-Fi. Такие же площадки позже появятся в Лыткарине и Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о большом запросе у жителей региона на благоустройство городов. Он отметил, что особое внимание стоит уделить преображению лесопарков.

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