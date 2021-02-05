Сенсорных экранов больше, чем классов. Инновационную школу на 1,1 тысячи мест открыли в Щелкове

Источник фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Долгожданная новостройка появилась в микрорайоне Жегалово и стала еще одним корпусом школы №16. А она входит в топ-100 на территории Подмосковья.

Благодаря модернизации обычные доски заменили сенсорными экранами. Сюда закупили робототехнику, и сегодня это большая инновационная школа.

В ней обустроили лаборатории для исследований и профильные классы по физике, химии и биологии. Об этом в беседе с «360» рассказала директор школы №16 Ольга Курьякова.

Приблизительно будет 40 классов-комплектов, а экранов гораздо больше — их 50 Ольга Курьякова.

Кабинеты здесь не только учебные, но и созданные для работы логопеда, психолога. Сенсорные экраны повесили как на входе, так и в коридорах школы.

Педагог по русскому языку и литературе Светлана Ушакова уже 30 лет работает в школе № 16. И даже ее дочка Эвелина хочет пойти по стопам мамы, а пока что она в девятом классе.

«Это современное здание, здесь уже современное оборудование, новые стены. И аура особенная. Очень светло, просторно. Детям приятно будет учиться, а педагогом — работать», — рассказала Светлана Ушакова.

Во внутреннем дворике школы сделали стадион и современную спортивную площадку. Здесь установили игровые конструкции и подготовили места отдыха.

Внутри корпуса обустроили столовую, необычную библиотеку с медиатекой, IT-зоной и пространством для творчества, актовый и спортивные залы.

Все работы выполнили по программе губернатора Подмосковья. До конца года в регионе построят 33 современные школы.