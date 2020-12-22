Инновационную школу с научным кластером откроют в Электростали в 2021 году

Строительство инновационного корпуса гимназии №9 в Электростали вышло на финишную прямую. Он появится в микрорайоне Северный-2 и станет новым подразделением школы. Там создадут естественно-научный кластер.

Этот корпус появится в микрорайоне, жилая застройка которого значительно расширилась в последние годы. Он станет вторым зданием гимназии №9, которая входит в топ-100 Подмосковья по качеству образования.

В гимназии углубленно изучают русский и иностранные языки, естествознание, правоведение и историю. Новый корпус даст и другие возможности, рассказала директор гимназии №9 Ирина Шеляпина.

Школа позволит реализовать еще несколько профилей. Ее сердцем станет естественно-научный кластер, который объединит шесть кабинетов физики, химии и биологии Ирина Шеляпина.

В современном корпусе откроют и оснащенный медико-биологический класс, новейшие лаборатории.

В четырехэтажном здании сделали разные блоки для учеников младших, средних и старших классов. Помимо кабинетов, здесь спроектировали столовую, медпункт, библиотеку, спортивный и актовый залы.

Во внутреннем дворике расположились спортивные площадки, игровые зоны и места отдыха. Об этом рассказала заместитель главы администрации городского округа Марианна Кокунова.

Практически достроена очень востребованная, очень нужная школа на 825 мест. Это знаковое событие не только для образования, но и для всех жителей округа Марианна Кокунова.

Кокунова подчеркнула, что это школа, соответствующая всем требованиям времени. Для нее закупили самую новую технику.

Строительство идет по национальному проекту «Образование». Сейчас в новом корпусе уже занимаются отладкой всех систем, уборкой помещений, сборкой и установкой мебели. Он примет учеников уже в первом квартале 2021 года.

Новые школы в Электростали не строили около 30 лет. Но в этом году возвели пристройку к образовательному учреждению №22 на сто мест в микрорайоне Западный.