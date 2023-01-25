Подмосковье 25 января 2023, 13:08 Инновационное российское оборудование установили на 6 крупных подстанциях Подмосковья

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Энергетики «Россетей» установили на шести подстанциях Московской области микропроцессорные устройства контроля изоляции вводов. Нововведения коснулись таких центров питания, как «Грибово», «Белый Раст», «Дорохово», «Новокаширская», «Ногинск» и «Трубино». По всей стране установлено 45 таких терминалов.

В будущем инновационные устройства позволят немедленно обнаружить сбой оборудования и предотвратить повреждение техники. Терминалы имеют встроенную функцию самодиагностики, кроме того, обладают высокими показателями надежности.

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Оснащенные новым оборудованием объекты являются одними из самых крупных в Москве. Они питают Калининскую АЭС, Каширскую и Шатурскую ГРЭС. От них зависит электроснабжение Москвы и Подмосковья, а также транзит электроэнергии в Рязанскую область.

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