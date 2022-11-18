Подмосковье 18 ноября 2022, 22:13 Инновационное предприятие из Мытищ увеличило выпуск фотополимеров для 3D-печати на 68% с начала года

Читать 360tv в

Компания ООО «Харц Лабс» с начала года нарастила выпуск фотополимеров для промышленных 3D-принтеров на 68%. Большая часть этих материалов приходится на медицинскую отрасль.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев посетил инновационное предприятие в Мытищах.

Реклама

Компанию, специализирующуюся на производстве высококачественных материалов для 3D-печати, создали в 2017 году. Она является единственным в России производителем фотополимеров для 3D-печати. Продукция компании сертифицирована для медицинского применения.

Реклама

История инновационного бизнеса началась с идеи молодого ученого Андрея Адамова. Работая в российских и зарубежных компаниях, он занимался разработкой материалов для лакокрасочного производства. Ученый загорелся идеей адаптировать свой опыт под полимеры для 3D печати. В течение пяти лет он разрабатывал экспериментальные составы и наконец получил рабочие образцы.

«Сегодня у нас достаточно хороший деловой разговор. Потому что есть планы в предстоящем 2023 и 2024 году. Покупать новое оборудование, развиваться, создавать новые рабочие места. Конечно, Московская область не должна оставаться в стороне. Для того, чтобы помогать молодым ученым, которые создают хороший, настоящий отечественный инновационный продукт», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Изначально на рынке фотополимеров для 3D печати в России были представлены только европейские и азиатские компании. Продукция «Харц Лабс» импортозамещает зарубежные аналоги, обеспечивая отечественные производства качественными материалами по более выгодным ценам и оперативной доставкой. Чтобы создать конкурентоспособный продукт не только для России, компания делает ставку на квалифицированные научные кадры.

Бизнес-омбудсмен обсудил с предпринимателями не только меры поддержки бизнеса, но и поинтересовался планами на будущее. Скоро у производства появятся новые складские помещения и лаборатории. Это позволит не только увеличить рабочие мощности, но и привлечь новых сотрудников. Компания настроена на дальнейшее расширение на внутреннем и внешнем рынках.