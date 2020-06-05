05 июня 2020, 19:43
Инновационно-технологический центр в ОЭЗ «Дубна» достроят к сентябрю
Завершается строительство второй очереди инновационно-технологического центра в особой экономической зоне «Дубна». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в сентябре. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
«В настоящее время на объекте выполняются работы по внутренней отделке помещений, монтажу вентиляционного оборудования в административном и производственных зданиях. Общая строительная готовность составляет 70 процентов. Строительство в графике», — уточнил Владимир Локтев.
Объект расположен в ОЭЗ «Дубна» на улице Кирова, 154Б. Согласно проекту, общая площадь зданий — свыше 8,4 тысячи квадратных метров. В состав объекта также входят проходная, газовая котельная и трансформаторная подстанция.