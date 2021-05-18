Инновации для молодых специалистов. Лаборатория в Чехове стала стартом для студентов со всей России

Лаборатория «ПромМаш Тест» в Чехове пользуется большим спросом у молодых специалистов. Сюда устраиваются на стажировку студенты из МГУ и разных техникумов России. Работодатели предлагают достойную зарплату и обучение. Предприятие и дальше планирует активно привлекать молодые кадры.

Инженер-химик испытательной лаборатории химических показателей Виталий Шарипов показал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву лабораторию. Он рассказал, что пришел работать сразу, как окончил химический факультет МГУ.

«В первую очередь, можно сказать, что здесь хороший старт карьеры для начинающих специалистов. Основная проблема сейчас — это гонка вооружений между химическими приборами. Центр предоставляет такую возможность — поработать с самым разнообразным оборудованием, зачастую уникальным, которому нет аналогов в России и даже мире. Мы в центре испытываем большое количество продукции, которая влияет на все категории граждан. Мы улучшаем качество жизни всех категорий граждан», — рассказал Шарипов.

Он привел пример, когда важно изучить ткань кофты для ребенка на содержание разных веществ. Превышение показателей может привести к аллергии. Андрею Воробьеву также показали детскую игрушку, объяснив, что родители всегда должны смотреть на качество изготовления.

Губернатор области также пообщался со стажерами. Узнал про их планы на будущее.

Для нас очень важно, чтобы техникумы и колледжи готовили студентов под предприятие, которые нуждаются в высококвалифицированных кадрах, чтобы сразу была зарплата, компетенции. Чтобы ребята приходили сразу подготовленными. Очень важно, чтобы то, чему вас учат реально пригодилось. Андрей Воробьев.

Глава области отметил, что задача — работать на таком оборудовании, которое сделает начинающих специалистов сильнее.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один студент Александр Митрофанов устроился в лабораторию стажером. В этом году он заканчивает четвертый курс техникума.

«Я техник. Пришел после чеховского техникума. Во-первых, здесь для себя я вижу перспективы развития, карьерный рост. Наша квалификация с Михаилом новая, она еще толком не изучена, не отработана. В этом я вижу развитие и перспективы. Как для студента с неоконченным образованием на данный момент (нахожусь на четвертом курсе) здесь платят достойно. Социальные условия здесь более чем приемлемые, мне все нравится. Работаю я здесь официально», — рассказал собеседник «360».

Митрофанов отметил, что особенно ему нравится коллектив, который всегда придет на помощь и поддержит. Он признался, что в будущем хочет стать инженером-испытателем.

Руководитель производства кресел сообщил Воробьеву, что сейчас не хватает рабочих профессий. Например, швей. Губернатор подчеркнул, что это очень важная тема, которая требует совместной работы.

«Спасибо, что занимаетесь этим. Для нас очень важна коллаборация с предприятиями во всех регионах нашей области. Чтобы ребята, которые учились в колледжах, были нарасхват. Дурацкая ситуация, когда отучился на электрика, а остаешься без работы. Поэтому для нас эта тема очень чувствительна. Чтобы капитализировать навыки ребят еще в техникумах и колледжах. Для этого нужна совместная работа», — сказал Андрей Воробьев.

Он назвал такое партнерство важным для области. Там, где оно есть, сразу появляется высокий конкурс — пять-семь человек на место.

Ответственный за развитие лабораторий Павел Филатчев также отметил, что привлекать на работу в предприятие молодых очень важно.

«Здесь работают 180 человек, 40 человек на производстве. Испытательный центр достаточно молодой. Здесь мы можем испытывать различную продукцию, сертифицировать ее. По широте в области аккредитации, по количеству оборудования мы являемся одними из самых больших испытательных центров в России. <…> Брать нужно только молодых, мы их обучаем на месте. Другого варианта нет. Потому что это очень узкопрофильные специалисты», — рассказал Филатчев.

Он подчеркнул, что сложно найти специалистов по такому узкому направлению. Маршруты до работы и обратно организованы даже из ближайших городов — Подольска, Серпухова.

Министр инвестиций и инноваций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала «360», что сотрудники предприятия получают достойную зарплату. Начинающие специалисты — от 80 тысяч рублей, руководители определенного звена — 150-200 тысяч рублей.

«Очень приятно здесь быть, потому что это предприятие № 1, частное предприятие, которое занимается сертификацией и испытанием практически всех товаров народного потребления, техники и даже испытывает на взрывоопасность. Это действительно уникальное предприятие, сегодня здесь работают около 250 высококлассных, высокооплачиваемых сотрудников», — рассказала министр.

По ее словам, в мае у лаборатории появится еще одна площадка и около 150 новых рабочих мест.

Экспертная организация «ПромМаш Тест» была создана 2 марта 2009 года. Она включает в себя органы по сертификации и испытательные лаборатории, которые появились в 2013 году. Общий объем инвестиций в строительство Центра превысил 400 миллионов рублей.

Сейчас испытательный центр «ПромМаш Тест» включает в себя 11 современных лабораторий и аккредитован на проведение испытаний в соответствии с 31 техническими регламентами Таможенного союза. В лабораториях работают более трех тысяч единиц испытательного и измерительного оборудования. В год они выпускают порядка 10 тысяч образцов.