Производство инкубационных яиц в Сергиевом Посаде снизит зависимость от импорта

Птицеводческий комплекс построят в Сергиевом Посаде. Там начнут производить инкубационные яйца. Это решит вопрос с зависимостью от импорта племенного материала.

Как рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, это проект селекционно-генетического центра «Смена».

В Сергиевом Посаде появится пять новых производственных площадок этого предприятия.

Реализация проекта значительно повысит продовольственную безопасность России и региона Георгий Филимонов.

Он добавил, что новый птицеводческий комплекс поможет развивать селекцию в России.

«Это позволит убрать зависимость отечественных птицеводов от импорта племенного материала», — объяснил Филимонов.

Он отметил, что на предприятии создадут свыше 200 новых рабочих мест. Проект планируют реализовать к апрелю 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год регион обеспечит себя инкубационным яйцом.