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    27 мая 2022, 15:01

    Производство инкубационных яиц в Сергиевом Посаде снизит зависимость от импорта

    Анастасия Аброськина

    Птицеводческий комплекс построят в Сергиевом Посаде. Там начнут производить инкубационные яйца. Это решит вопрос с зависимостью от импорта племенного материала.

    Производство инкубационных яиц в Сергиевом Посаде снизит зависимость от импорта | Изображение 1

    Как рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, это проект селекционно-генетического центра «Смена».

    В Сергиевом Посаде появится пять новых производственных площадок этого предприятия.

    Реализация проекта значительно повысит продовольственную безопасность России и региона

    Георгий Филимонов.

    Он добавил, что новый птицеводческий комплекс поможет развивать селекцию в России.

    «Это позволит убрать зависимость отечественных птицеводов от импорта племенного материала», — объяснил Филимонов.

    Он отметил, что на предприятии создадут свыше 200 новых рабочих мест. Проект планируют реализовать к апрелю 2023 года.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год регион обеспечит себя инкубационным яйцом.