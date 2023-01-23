Подмосковье 23 января 2023, 16:44 Инклюзивный спектакль по мотивам былины «Садко» показали в Балашихе

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Спектакль по мотивам былины «Садко» показали в доме культуры «Кучино» в Балашихе. Роли в постановке исполнили подопечные общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех».

На сцене выступило 25 человек, считая педагогов. Ребята с инвалидностью исполнили свои любимые песни, которые вписали в сюжет спектакля.

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«Это не просто спектакль, это целая история, целый год жизни нашей организации. Это огромная команда, которая трудилась над ним. Кроме того, в нашей организации ребята жили целый год с „Садко“. Сначала они смотрели фильм, потом выбирали себе персонажей», — рассказала президент подмосковной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» Татьяна Маланина.

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Главную роль в спектакле «Садко» исполнил Владислав Агеенко. Как признается актер, текст он учил в среднем по полтора часа каждый день.

«Мне понравилось в принципе все — все сцены, которые я отработал. До сих пор в голове сохраняются все фразы моего персонажа. У меня же самая ответственная главная роль первого плана. Такое ощущение, что как будто бы попал не в спектакль, а в учебник по истории», — поделился исполнитель роли Садко Владислав Агеенко.

Это уже второй показ спектакля по мотивам былины «Садко». Премьера состоялась в Досуговом центре «Северный» в ноябре 2022 года.

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