Подмосковье 28 августа 2023, 11:00 Инклюзивный детский клуб в Коломне получил национальную премию «Жить вместе» Министерство культуры и туризма Московской области

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Инклюзивный детский клуб «Кудрявый ежик» из Коломны выиграл в номинации «Милосердие» национальной премии «Жить вместе». За победу он получил 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, премия проходила в несколько этапов. В шорт-лист вошли участники в пяти номинациях. Среди них — «Культура», «Милосердие», «Память», «Русская традиция» и «Церковь». Всего на премию подали 700 заявок из 75 регионов страны.

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Детский клуб был создан общественной организацией родители детей-инвалидов «Глазами матери». Он помогает детям в развитии с использованием методов коррекционного воздействия. В учреждении регулярно проводят культурные мероприятия, мастер-классы и другие активности для детей из взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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