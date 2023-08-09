Подмосковье 09 августа 2023, 15:38 Инклюзивный детский клуб из Коломны вошел в шорт-лист премии «Жить вместе» Глазами матери | КГОО РДИ

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Инклюзивный детский клуб «Кудрявый ежик» из Коломны вышел в финал национальной премии «Жить вместе». Учреждение попало в номинацию «Милосердие», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Клуб организовала общественная организация родителей детей-инвалидов «Глазами матери». Активисты движения помогают детям развиваться, проводят культурные мероприятия, мастер-классы.

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Премия получила 700 заявок со всей России. На первом этапе эксперты составили лонг-лист из 100 проектов. В конце июня из них выбрали лучшие, они вошли в шорт-лист. Все проекты поделили на пять номинаций.

Итоги огласят 20 августа в Москве. Церемонию будут транслировать на сайте премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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