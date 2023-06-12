Подмосковье 12 июня 2023, 16:35 «Инициативы предлагаются ежедневно». Депутат Госдумы Панин — о мерах поддержки контрактников

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Каждый день Госдума и правительство России прорабатывают вопросы о мерах поддержки участников СВО, в том числе служащих по контракту, сообщил депутат парламента Геннадий Панин. Это бесплатные путевки, упрощенная регистрация брака, кредитные каникулы и другие льготы.

«Инициативы предлагаются ежедневно, максимально быстро отрабатывается вопрос их реализации», — заявил Панин.

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По его словам, контрактники могут получать бесплатную медико-психологическую помощь, бесплатные путевки в санатории, бесплатную юридическую помощь. Эти правила распространятся и на членов их семей.

«Также важно думать о светлом будущем, которое настанет после нашей победы. И важно, чтобы вернувшиеся с фронта ребята понимали, куда они дальше пойдут. И принято важное решение в части сохранения трудовых прав госслужащих. Я предложил сохранять права и муниципальных служащих, чтобы с ними контракт не разрывался», — сообщил Геннадий Панин в беседе с «360».

Парламентарий заявил, что депутаты рассмотрят законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков, которые отправились в зону СВО. Например, если кредит брала супруга военнослужащего или его родители, тогда они также будут иметь право на льготу.

Также для участников СВО упростили регистрацию брака.

«Был конкретный случай, когда отношения были не зарегистрированы у молодых людей, они жили гражданским браком. И парень ушел добровольцем защищать свою Родину. Ко мне обратилась его девушка, которая была в положении, родила. И не регистрировали ребенка, соответственно, нужно было зарегистрировать брак. И мы помогли оперативно сделать», — сообщил депутат Госдумы.

Панин назвал среди мер поддержки участников СВО и отмену платежей пени за услуги ЖКХ, автоматические выплаты Героям России, в вузах появится спецквота для защитников.

«Уравнять денежные довольствия всех категорий участников СВО по всем субъектам РФ. Страна у нас большая, я лично сталкивался с этим вопросом, когда выезжал в зону СВО, на базу подготовки наших военнослужащих. И профессиональные военные задавали справедливый вопрос: почему у них денежное довольствие ниже, чем у добровольцев и мобилизованных? Этот вопрос в ближайшее время будет решен», — заключил Панин.

Ранее стало известно, что подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь. Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.