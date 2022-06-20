Инициативу Московской области «Промышленная ипотека» поддержал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил запустить по всей стране, в том числе и в Подмосковье, новую программу поддержки промышленности. Она будет называться «Промышленная ипотека». Ее концепцию разработали именно в блоке правительства Московской области, инициировал работу губернатор региона Андрей Воробьев.

Суть программы заключается в том, чтобы предоставить бизнесу шанс приобретать в собственность подготовленные промышленные помещения, в которых можно запускать производственные предприятия, по льготной ставке. Она не должна превышать пять процентов годовых.

Подобную ставку собираются также установить для тех девелоперов, которые развивают новый формат недвижимости — так называемое цифровое промышленное пространство «Лайт Индастриал». Это промышленной коворкинг, на площадке которого уже заранее разработана вся необходимая инфраструктура. Все, что требуется от бизнеса, — это просто завезти на будущее место работы оборудование, потом сразу же можно приступать к деятельности.

Как отметила заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева, разработка промышленной ипотеки стала очень важным и вполне обоснованным шагом для развития экономики всей Московской области. Регионе лидирует во всей России в развитии промышленной инфраструктуры. Именно для Подмосковья развивать и дальше эту сферу особенно актуально.

На текущий момент в Московской области работает уже несколько площадок, на которых размещены промышленные боксы «Лайт Индастриал». Свою работу на них уже организовало больше сорока предприятий различных направленностей. В Подмосковье есть несколько проектов, которые призваны развивать подобные коворкинги, некоторые из них уже начали реализовываться.