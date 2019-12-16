Аниматоры и подарки. «Инград» отметил Новый год вместе с жителями
Например, такой праздник прошел в жилом комплексе «Новое Пушкино». Дома заселили несколько лет назад, а застройщик до сих пор не забывает своих клиентов. Концертная программа, аниматоры и подарки — настоящий праздник детства.
«Нам здесь очень все нравится. Нам нравится, что «Инград» до сих пор устраивает такие прекрасные мероприятия. Дети радуются, детей радуют и очень весело!» — поделились Марина и Алена Заики, жительницы жилого комплекса «Новое Пушкино».
Вслед за хороводами — мастер-классы. Там ребята создавали своими руками елочные игрушки. Не обошлось и без самого приятного — раздачи подарков от Деда Мороза.
«Отдельное направление по работе с жителями компании «Инград» — это проведение праздников на открытом воздухе. И скоро будет Новый год. Это всеми любимым праздник, и мы проводим сегодня праздники в трех наших новых микрорайонах. Это «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «КутузовGRAD I».
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Кстати, Новый год — далеко не единственный праздник, который «Инград» отмечает со своими жителями. Дальше будет Масленица, День Победы, День защиты детей и День соседа. Веселья хватит всем.