Инфраструктуру деревни Лобаново под Истрой примут в муниципальную собственность

Кадастровые ошибки, бесхозные дороги и уличное освещение — именно с таким комплексом проблем столкнулись жители Лобаново после того, как отвечавшее некогда за жизнедеятельность населенного пункта товарищество застройщиков попросту развалилось. За решение проблемы взялись местные власти.

Развалившееся товарищество застройщиков оставило население фактически один на один со своими проблемами.

Источник фото: телеканал «360»

К примеру, 1,5-километровая дорога на улице Монетная, необходимая для проезда автотранспорта в населенном пункте, сейчас обслуживается за счет местных жителей попросту. Поставить на баланс муниципалитета ее нельзя из-за ряда кадастровых ошибок соседних земельных участков.

Местные власти уже запросили сведения о межевых планах в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Это необходимо, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации, подготовить новые заключения кадастровых инженеров и убрать реестровые ошибки для последующей постановки дороги на баланс муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди живут сами по себе, поэтому бесхозные дороги, бесхозные электросети, газопровод. В общем, комплекс проблем, которые необходимо решать. Безусловно, это нужно начинать решать с земли. То есть межевые планы, постановка на учет, кадастр, тем более здесь еще и ошибка в присвоении адреса <…> Поэтапно этот узел нужно будет развязать», — объяснила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Еще одна явная проблема, которая тут также не решалась годами — это бесхозные линии электропередач, которые со временем приходят в негодность и тем самым создают частые перебои в электроснабжении.

«Прорабатываем два варианта решения данной проблемы: жителям надо найти все документы по линии электроснабжения, которые были изначально, чтобы нам напрямую передать данные линии в Россети. Если не удастся, будем запускать процедуру бесхоза, оформлять в муниципальную собственность и дальше передавать на обслуживание электросетевой компании. Брошенными они не останутся», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

В течении года инфраструктуру деревни примут на баланс муниципалитета.