Подмосковье продолжит все важные для жителей программы, включая строительство и ремонт

Беспокойство из-за закрытия иностранных компаний в России требует сейчас согласованных, грамотных, последовательных действий для поддержки отечественных предприятий, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что у представителей бизнеса есть очень много вопросов о том, какие меры поддержки будут предприняты в новых обстоятельствах.

«Большую работу проводит правительство России. Понятно, что в новых обстоятельствах возникают вопросы и переживания, в том числе у бизнеса. Поэтому сегодня я хочу прокомментировать основные, магистральные направления, по которым мы будем делать особый акцент и особые усилия прилагать, чтобы ситуация была стабильной и имела тенденцию к развитию», — сказал губернатор в ходе совещания с региональным правительством.

Он подчеркнул, что главной задачей на сегодня является реализация государственных и муниципальных программ. По словам Воробьева, все мероприятия, связанные с работами по инфраструктуре, капитальному строительству, ремонту, развитию территорий, заложены в региональном и муниципальном бюджетах.

«Знаю, что поступает достаточно большое количество вопросов нашему Министерству финансов по поводу того, как, в каком объеме они будут реализовываться. Безусловно, это связано с тем, что мы завязаны и на федеральное финансирование, а вы — на его региональную часть. Прошу набраться терпения. Мы работаем и имеем федеральную позицию», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что отдал распоряжение о том, чтобы ситуация контролировалась властями во всех городских округах Московской области.

«Такую работу ведет правительство Московской области. Соответствующее поручение я дал. Прошу каждого на своей территории внимательно разобрать, что является приоритетом, а что является важным, но все-таки может потерпеть какое-то время», — заключил глава региона.