Подмосковье 12 сентября 2023, 14:11 Информационный центр наблюдения за выборами в Одинцове поделился опытом с делегацией из Таиланда https://t.me/MinterMO

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Делегация из Таиланда посетила информационный центр наблюдения за выборами в Одинцове. Он работал круглосуточно с 8 по 10 сентября.

На стене центра установили 96 экранов. Наблюдатели с помощью 40 компьютеров следили за обстановкой на территории УИК в присутствии аккредитованных журналистов и общественных деятелей.

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Руководитель ЦИК Таиланда рассказал о давнем сотрудничестве с российскими коллегами, которое планируют сделать еще крепче.

«Между избирательной комиссией Таиланда и ЦИК Российской Федерации существуют давние отношения. Уже пять раз мы приглашали российских наблюдателей в Таиланд, и столько же наши представители прилетали к вам», — рассказал господин Бунпраконг.

По его словам, в следующем месяце Таиланд планирует подписать меморандум о взаимодействии с ЦИК России.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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