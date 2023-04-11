Подмосковье 11 апреля 2023, 16:39 Информационный центр для туристов открыли в Истре

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Туристско-информационный центр открыли на улице 15 лет Комсомола в Истре. Сотрудники расскажут путешественникам о музеях и памятниках культуры, фестивалях и спортивных мероприятиях округа, а также посоветуют, где перекусить и остановиться.

Информационный центр поможет туристам сориентироваться в главных достопримечательностях города.

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«Истринский городской округ уже стабильно входит в тройку наиболее посещаемых муниципалитетов Подмосковья. Наша задача — эти локации соединить воедино. Чтобы любому человеку, который попал в городской округ Истра, было легко сориентироваться на месте», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Для гостей города даже разработали специальную карту путешественника, заполнив которую можно получить подарок.

«Человек покупает этот альбом как подарочный сувенир, приезжает в Истру несколько раз, снимает наклейки и клеит на карте на места, которые посмотрел», — рассказала директор Ленино-Снегиревского военно-исторического музея Марина Горбунова.

Узнать историю округа, ознакомиться со всеми мероприятиями или выбрать аудиогид можно на сайте туристско-информационного центра.

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