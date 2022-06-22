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    22 июня 2022, 20:42

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Татьяна Петрова

    Узнать о героях, живших когда-то по соседству и защищавших родную землю, теперь можно при помощи одного движения смартфона. В честь 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны жителям деревень Санниково и Обновленный Труд в городском округе Истра сделали большой подарок — информационные таблички, посвященные памяти земляков-освободителей.

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре | Изображение 1

    Такие таблички — важная часть проекта Союза журналистов Подмосковья «Живая память», поддержанного Фондом президентских грантов.

    «Союз журналистов Подмосковья разработал такой проект. Мы уточнили имена, судьбы, земляков, жителей четырех деревень Истринского округа и установили стенд с табличкой с кодом, через который можно зайти на ресурс», — сказала секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Живая память» — это специально созданный ресурс, в котором будет раздел об историях земляков этих деревень. В дальнейшем проект будет расширяться.

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Автором идеи проекта стала местная жительница и журналистка Наталья Акуленок. Каждый год жители деревень собирались на месте, где теперь установлена табличка. И Наталья поняла, что нужно собрать больше историй о героях. Информацию собирали всей деревней.

    «Информация первоначально — это классический подворовый обход. Когда спрашиваешь соседей, друзей, кто что знает. Потом это уже архивы — не только наши, но и стран бывшего Советского Союза и Европы», — рассказала автор идеи проекта «Живая память» Наталья Акуленок.

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Понимали всю важность данного проекта и местные жители. Подняли семейные архивы, рассказали о своих героях и нашли фотографии.

    «Для подрастающего поколения это очень важно. Мы-то все это прошли. У нас были пионеры, также читали стихи, пели песни, потом это все забылось, но сейчас все возрождается», — поделилась местная жительница Нина Нестеркина.

    Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    После торжественной церемонии участники возложили цветы и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны.