Информационные таблички проекта «Живая память» торжественно открыли в Истре

Узнать о героях, живших когда-то по соседству и защищавших родную землю, теперь можно при помощи одного движения смартфона. В честь 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны жителям деревень Санниково и Обновленный Труд в городском округе Истра сделали большой подарок — информационные таблички, посвященные памяти земляков-освободителей.

Такие таблички — важная часть проекта Союза журналистов Подмосковья «Живая память», поддержанного Фондом президентских грантов.

«Союз журналистов Подмосковья разработал такой проект. Мы уточнили имена, судьбы, земляков, жителей четырех деревень Истринского округа и установили стенд с табличкой с кодом, через который можно зайти на ресурс», — сказала секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

Источник фото: телеканал «360»

«Живая память» — это специально созданный ресурс, в котором будет раздел об историях земляков этих деревень. В дальнейшем проект будет расширяться.

Источник фото: телеканал «360»

Автором идеи проекта стала местная жительница и журналистка Наталья Акуленок. Каждый год жители деревень собирались на месте, где теперь установлена табличка. И Наталья поняла, что нужно собрать больше историй о героях. Информацию собирали всей деревней.

«Информация первоначально — это классический подворовый обход. Когда спрашиваешь соседей, друзей, кто что знает. Потом это уже архивы — не только наши, но и стран бывшего Советского Союза и Европы», — рассказала автор идеи проекта «Живая память» Наталья Акуленок.

Источник фото: телеканал «360»

Понимали всю важность данного проекта и местные жители. Подняли семейные архивы, рассказали о своих героях и нашли фотографии.

«Для подрастающего поколения это очень важно. Мы-то все это прошли. У нас были пионеры, также читали стихи, пели песни, потом это все забылось, но сейчас все возрождается», — поделилась местная жительница Нина Нестеркина.

Источник фото: телеканал «360»

После торжественной церемонии участники возложили цветы и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны.