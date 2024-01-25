Подмосковье 25 января 2024, 16:05 Информационные плакаты о выборах президента разместили в подмосковных МФЦ Мособлизбирком

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Работа по размещению информационных плакатов о предстоящих выборах президента России началась в МФЦ Подмосковья. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

В Мособлизбиркоме напомнили, что с 29 января в Подмосковье начнется прием заявлений от жителей, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на любом другом участке. Это можно сделать с помощью механизма «Мобильный избиратель». В этот же день откроется подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги».

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Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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