Подмосковье 14 июня 2023, 13:14 Информационная акция по предупреждению природных пожаров прошла в Щелкове МЧС России

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Инспекторы, сотрудники полиции и представители администрации и лесной охраны Щелкова провели рейды по профилактике природных пожаров в округе. Жителям напомнили о действующем особом противопожарном режиме в Подмосковье и запрете разведения открытого огня.

Инспекторы объяснили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф, а в случае тяжких последствий — уголовная ответственность.

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«В пожароопасный период особенно актуально проводить разъяснительную профилактическую работу с населением, распространять памятки и листовки, чтобы „достучаться“ до каждого посетителя леса», — отметили инспекторы государственного пожарного надзора.

Жителей Подмосковья призывают осторожно обращаться с огнем и помнить, что причинами природных пожаров становятся разведение костров в лесополосе, сжигание мусора или сухостоя и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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