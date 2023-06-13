Подмосковье 13 июня 2023, 10:48 Информационная акция о соблюдении скоростного режима на дорогах началась в Подмосковье

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В Подмосковье началась акция по безопасности дорожного движения «Некуда спешить». В ее рамках пройдет масштабная информационная кампания по соблюдению скоростного режима. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ГАИ региона.

Водителям напоминают, что нарушение установленного скоростного режима влечет к риску возникновения ДТП. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию во время движения. Для этого следует засечь время и определить расстояние, приблизительно равное отрезку дороги, который автомобиль проедет за три секунды. Дистанция должна быть равна половине скорости автомобиля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. По его словам, от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.

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