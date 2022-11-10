Подмосковье 10 ноября 2022, 16:48 Информацию о стихийном палаточном лагере переселенцев из Белгорода в Клину опровергли

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Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын опроверг информацию о стихийном палаточном лагере в Клину. Ранее слухи об этом разошлись в соцсетях.

В нескольких Telegram-каналах появилась информация о стихийном палаточном лагере переселенцев из Белгородской области в Клину. Якобы около тысячи из них остались брошены на произвол судьбы.

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Денис Перепелицын рассказал, что в область прибыли 398 человек, из них 68 остановились в Клину. Их поселили в детском лагере «Горизонт». Пятеро уже покинули пункты временного размещения по собственному желанию.

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«Никаких палаточных лагерей, в которых сейчас находятся „тысячи беженцев“, нет. Это откровенная провокация, цель которой, по всей видимости, — поставить под сомнения действия региональных властей по оказанию помощи нашим гражданам», — сообщил он.

В каждом ПВР соблюдаются принципы семейного размещения, при которых каждой семье предоставляют отдельный номер. Для них работают медики и психологи, а также им предоставляют бесплатное пятиразовое питание.